دعت سفارة دولة الكويت لدى هولندا اليوم السبت المواطنين المتواجدين على الاراضي الهولندية إلى التقيد بكافة الإشاردات الصحية المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19). وشددت السفارة في بيان صحفي أهمية التقيد بإجراءات الاغلاق الجزئي الصادرة من السلطات الهولندية وإيلاء التعليمات المتعلقة بإجراءات التباعد الاجتماعي الصادرة بهذا الشأن الاهتمام اللازم. ودعت السفارة إلى ضرورة متابعة ما سيصدر من إجراءات لاحقة ومتوقعة هذا الاسبوع. وحثت السفارة المواطنين الكويتيين الى التواصل معها في حالة طلب المساعدة أو حدوث أي ظرف طارئ على الرقمي التاليين: رقم الطوارئ : 31639374157+ رقم السفارة : 31703123409+ .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نداء عاجل من السفارة الكويتية بهولندا لرعاياها.. تفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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