ناجز الاستعلام عن قضية برقم القضية | وزارة العدل

ناجز الاستعلام عن قضية عبر رقم القضية أو رقم الهوية الوطنية تُعتبر من أهم وأبرز الخدمات التي تُقدمها بوابة ناجز الإلكترونية، كما تعمل البوابة على تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى الخاصة بوزارة العدل السعودية وذلك تطبيقاً لرؤية 2030 الإصلاحية بالمملكة، حيث يأتي ذلك في إطار سعي المملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارة العدل لتُسهل على المواطنين الحصول على خدماتهم إلكترونيًا من المنزل بدون الحاجة إلى بذل الجهد أو الذهاب إلى مكتب الوزارة، لذلك سنتعرف في حيثيات هذا المقال على خطوات الاستفسار عن القضايا إلكترونيًا برقم القضية أو رقم الهوية الوطنية.

وزارة العدل

وزارة العدل السعودية تُعتبر من أهم وأبرز الوزارات التابعة للمملكة العربية السعودية، حيث صدر الأمر الكريم بإنشاء وزارة العدل في عام 1382هـ، حيث كان الهدف الأول والأساسي من إنشاء الوزارة هو أن تقوم بالإشراف على كافة المحاكم التي تم إنشائها قبل إنشاء الوزارة ولتلبي احتياجات المحاكم المالية والإدارية.

كما تبذل وزارة العدل في المملكة العربية السعودية أقصى جهدها برئاسة “معالي الشيخ د/ وليد بن محمد بن صالح الصمعاني” من أجل توفير أفضل سُبل الراحة لجميع المواطنين السعودين والوافدين المقيمين بالمملكة على حد سواء، حيث تقوم الوزارة بإضافة العديد من الخدمات الإلكترونية العدلية بشكل دوري ومستمر، حيث أضافت مؤخراً خدمة الاستعلام عن قضية عبر بوابة ناجز الإلكترونية وذلك حرصًا على سلامة وراحة المواطنين وتوفير الوقت والجهد خاصةً بعد انتشار جائحة كورونا المستجدة، إلى جانب العديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى مثل:

خدمات خاصة بالمحاكم مثل (خدمة التحقق من صحة وثائق الصلح – خدمة الاستعلام عن موعد قضية – خدمة تقديم طلب للدوائر الإنهائية – خدمة طلب التنفيذ الإلكتروني – خدمة طلب ترخيص مقدم خدمة تنفيذ وغيرها من الخدمات الهامة الأخرى).

كما تقدم العديد من الخدمات الخاصة بقطاع العقارات والصكوك.

خدمات خاصة بعملية إصدار عقود الزواج وإصدار التراخيص المختلفة.

كما تُقدم خدمات إلكترونية في كافة المجالات للعديد من الوكالات والإقرارات.

إلى جانب تقديمها للعديد من الخدمات التي تَخص هيئة المحاميين بالمملكة العربية السعودية.

وغيرها من الخدمات الإلكترونية الأخرى التي يمكن لأي مواطن القيام بها عبر موقع وزارة العدل الإلكترونية أو من خلال بوابة ناجز وذلك بهدف توفير أكبر قدر من الراحة للمواطنين إلى جانب توفير الوقت والجهد.

استعلام عن قضية برقم القضية عبر موقع وزارة العدل

قامت وزارة العدل بإتاحة الفرصة أمام كافة المواطنين السعودين والمواطنين المقيمين بالمملكة العربية السعودية ليتمكنوا من الاستعلام عن قضية من خلال إدخال رقم القضية الراد الاستفسار عنها، حيث تتمثل خطوات الاستعلام عن القضية إلكترونيًا في الآتي:

أولاً يقوم المواطن بالدخول إلى موقع وزارة العدل السعودية.

ثم يقوم بالنقر على أيقونة “الخدمات الإلكترونية” الظاهرة في القائمة المنسدلة في أعلى الصفحة.

بعد ذلك يقوم المواطن بالضغط على أيقونة “خدمة الاستعلام عن موعد قضية”.

سيتم الانتقال تلقائيًا إلى صفحة إدخال البيانات المطلوبة، ومنها يقوم المواطن بإدخال رقم القضية.

ثم يقوم بإدخال تاريخ القضية بشكل دقيق.

بعد ذلك يقوم بإدخال اسم المحكمة التابع لها.

وأخيراً يقوم بالضغط على زر “بحث”.

بعد الانتهاء من إتمام كافة الخطوات السابق شرحها بنجاح سيقوم النظام تلقائيًا بعرض كافة البيانات والمعلومات الشخصية الخاصة برقم القضية الذي تم إدخاله، إلى جانب عرض موعد مناقشة القضية بالمحكمة.

الاستعلام عن قضية برقم القضية عبر منصة ناجز

قامت بوابة ناجز الإلكترونية بتوفير خدمة الاستعلام عن قضية من خلال استخدام رقم القضية، وذلك لتوفر على كافة المواطنين بذل الجهد والوقت، حيث تتمثل خطوات الاستعلام عن قضية عبر منصة ناجز الإلكترونية في الآتي:

أولاً يقوم المواطن بالولوج إلى منصة بوابة ناجز الإلكترونية عبر شبكات الإنترنت.

ثم يقوم المواطن بالضغط على أيقونة “الاستعلام عن موعد قضية” من بين الخدمات الظاهرة أمامه.

بعد ذلك سيتم الانتقال إلى صفحة إدخال البيانات المطلوبة لإتمام عملية البحث، حيث يقوم المواطن من خالها بتسجيل رقم القضية في المكان المخصص لها بشكل سليم.

في المكان المخصص لها بشكل سليم. ثم يقوم باستكمال البيانات من خلال إدخال تاريخ القضية بشكل دقيق بشرط أن يكون التاريخ الذي تم إدخاله هو تاريخ هجري وليس ميلادي.

بشكل دقيق بشرط أن يكون التاريخ الذي تم إدخاله هو تاريخ هجري وليس ميلادي. بعد ذلك يقوم باختيار المحكمة التابع لها.

ثم يقوم بالضغط على أيقونة “بحث”.

بعد ذلك سيتم الانتقال تلقائيًا إلى صفحة أخرى بها كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالقضية التي يتم البحث عنها.

ناجز الاستعلام عن قضية برقم الهوية الوطنية

عادة ما يرغب العديد من المواطنين السعودين أو المواطنين الوافدين والمقيمين بالمملكة في الاستعلام عن موعد قضية بدون الحاجة إلى بذل الجهد، لذلك قامت وزارة العدل من خلال بوابة ناجز الإلكترونية بتقديم هذه الخدمة لكافة المواطنين على حد سواء، تتمثل خطوات الاستعلام عن القضية في الآتي:

يقوم المواطن بالدخول إلى بوابة ناجز موقع وزارة العدل السعودية.

ثم يقوم بالضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.

بعد ذلك يقوم بالضغط على الأيقونة الخاصة بخدمة ” الاستعلام عن موعد قضية”.

سيتم الانتقال إلى الصفحة الخاصة بالخدمة يقوم المواطن بالضغط على أيقونة “الدخول إلى الخدمة”.

بعد ذلك يقوم المواطن بإدخال البيانات المطلوبة بشكل دقيق وهي (رقم القضية – سنة القضية بالتاريخ الهجري – اسم المحكمة التابع لها).

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة يقوم المواطن بالضغط على أيقونة “بحث”.

سيقوم النظام بعد ذلك تلقائيًا بعرض كافة المعلومات الخاصة بالقضية التي يبحث عنها المواطن بالتفصيل.

خطوات حجز موعد ناجز الإلكترونية

تُعتبر خدمة حجز موعد في بوابة ناجز الإلكترونية من أهم وأبرز الخدمات التي قدمتها المنصة حيث أصبح بإمكان أي مواطن أن يقوم بحجز الموعد إلكترونيًا، حيث قامت الوزارة بذلك منعاً لتكدس وازدحام المواطنين خاصة بعد انتشار جائحة كورونا، تتمثل خطوات حجز الموعد في الآتي:

أولا نقوم بالدخول إلى موقع بوابة ناجز وزارة العدل.

بعد ذلك نقوم بتسجيل الدخول من خلال إدخال البيانات الشخصية المطلوبة.

بعد ذلك سيتم الانتقال إلى خدمات بوابة ناجز الإلكترونية، حيث يقوم المواطن من خلالها بالنقر على زر “المواعيد”.

ثم ذلك نقوم بالنقر على أيقونة “حجز موعد”.

سيتم الانتقال تلقائيًا إلى صفحة إدخال البيانات، حيث نقوم بإكمال كافة البيانات المطلوبة بشكل دقيق.

بعد الانتهاء من إدخال البيانات المطلوبة بشكل سليم نقوم بالضغط على زر “إرسال”.

بعد الانتهاء من عملية الإرسال بنجاح يجب على المواطن أن يقوم بالاحتفاظ برقم الباركود الخاص بالموعد الذي تم حجزة لوقت الموعد.

رقم وزارة العدل

قامت الوزارة بوضع رقم هاتف موحد هو “1950” ليتمكن المواطنين المستفيدين من داخل المملكة من الحصول على الخدمة من خلاله، كما قامت بوضع رقم موحد هو” 920001950” ليتمكن المواطنين المقيمين يف خارج المملكة من الحصول على الخدمة بسهولة، كما يمكن للمواطنين تقديم الشكاوى والاستفسارات في هيئة رسائل إلى البريد الإلكتروني الخاص بالمنصة البريد هو” [email protected]“.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة المعلومات والبيانات الهامة الخاصة بعملية الاستعلام عن قضية من خلال منصة ناجز الإلكترونية أو من خلال منصة وزارة العدل السعودية، كما تعرفنا على خطوات حجز موعد عبر منصة ناجز إلكترونيًا بدون الذهاب إلى فرع المحكمة، إلى جانب أننا قمنا بعرض أهم طرق التواصل مع وزارة العدل ليتمكن المواطن من خلالهم الحصول على الخدمة بنجاح.