البنك الاهلي تداول | تسجيل الدخول للتداول في البورصة السعودية

يعد البنك الاهلي تداول من أهم البنوك الموجودة في ساحة التداولات لذلك يسعى الكثير في تسجيل الدخول للتداول في البورصة السعودية والعالمية، وذلك لما يقدمه من خدمات استثمارية كبيرة لجميع المستثمرين والمهتمين بعالم تداول الأسهم المالية في الأسواق السعودية، بجانب أيضاً بعض البنوك الاستثمارية الموجودة في المملكة مثل بنك الراجحي وبنك الرياض وبنك البلاد

الخدمات التي يقدمها البنك

قام البنك الاهلي تداول بتقديم العديد من الخدمات لجميع العملاء المشتركين في التعامل البنكي، وتتلخص هذه الخدمات في الأتي:

إمكانية التداول بعدة محافظ فرعية بهوية مستخدم واحدة.

إمكانية مشاهدة تفاصيل أسعار الأسهم بطرق عرض مختلفة.

توفير جميع المعلومات الخاصة بالسهم بمجرد الضغط عليه.

معرفة آخر الأخبار عن كل سهم.

خدمة الاستفسار عن المشاكل عبر محادثة مباشرة مع الخبراء.

يمكن تفعيل خاصية الإشعارات لسهم معين لمعرفة آخر أخباره.

إجراء عملية الشراء أو البيع للأسهم بشكل مباشر وبخطوة واحدة.

مشاهدة ملخص وتفاصيل العمليات التي تم تنفيذها.

عرض أسعار الأسهم بشكل لحظي عكس منصات التداول من البنوك الأخرى التي تعرض الأسعار متأخرة 15 دقيقة.

عمل قوائم خاصة للأسهم المفضلة للعميل مع إمكانية التعديل والإلغاء.

سهولة التحكم في اللغة المفضلة وسهولة تغيير البيانات مثل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف.

إمكانية الاطلاع على ملخص حركة كل سهم مثل: أخر العمليات المنفذة وحجم وقيمة التداول وأعلى وأدنى سعر خلال العام وسعر الإقفال السابق وتفاصيل العرض و الطلب وكذلك رسم بياني بحركة السهم اليومية.

سهولة الحصول على خصم 75% من عمولة التداول على عمليات التداول التي يقوم بها العميل في البنك عند فتح حساب استثماري في البنك.

مشاهدة تفاصيل أسعار الأسهم بشكل تصاعدي وتنازلي حسب نسبة الارتفاع وقيمة الارتفاع وكذلك حسب القطاع.

وفي حاله فتح حساب استثماري في تداول الاهلى فيمكن لأي عميل الحصول على اشتراك مجاني لمدة عام كامل في خدمة الأهلي مباشر نت.

طريقة التسجيل في البنك الأهلي

يمكن لأي شخص التسجيل في البنك الأهلي السعودي من خلال إتباع الخطوات الأتية:

الدخول على الموقع الرسمي للبنك الأهلي.

اضغط على أيقونة “التسجيل في السوق السعودية”.

قم بالضغط على”استمرار”.

نقوم بكتابة البيانات الشخصية المطلوبة وهي (رقم الهوية – نوع تاريخ تقويم الميلاد – تاريخ الميلاد – رقم الهاتف الجوال).

ثم نقوم بالموافقة على الشروط والأحكام.

بعد ذلك يتم إدخال الرمز المرئي للتحقق البشري، ثم نقوم بالضغط على “استمرار”.

بعد ذلك سيقوم العميل بإدخال الرسالة النصية المُرسلة عبر الهاتف الجوال الخاص وذلك لتأكيد عملية التسجيل.

سيتم الانتقال إلى صفحة أُخري يقوم بتسجيل البيانات المطلوبة وهي (محل الإقامة – الحالة الاجتماعية – بلد الميلاد ومكان الميلاد).

بعد ذلك يتم استكمال البيانات الخاصة بالعنوان الوطني وعنوان الاتصال بدقة.

بعد ذلك قم بالضغط على “التالي”.

سيتم الانتقال إلى صفحة أخري نقوم بتسجيل البيانات المطلوبة حول المعلومات المالية، لذلك يجب إدخالها بدقة من أجل سهولة التعامل عند البدء في عملية تداول الاهلي.

ثم نقوم بالضغط على “التالي”.

ثم نقوم بتسجيل البيانات المطلوبة المتعلقة بفتح الحساب بدقة شديدة، ثم نقوم بالضغط على زر “التالي”.

بعد ذلك نقوم بتأكيد الاستمرار في إنشاء الحساب، ثم نقوم بالضغط على زر “التالي”.

بعد ذلك سيقوم النظام بتحويل العميل إلى صفحة “ أبشر “، سيقوم العميل بتسجيل الدخول من خلال حسابه الجاري بموقع أبشر.

“، سيقوم العميل بتسجيل الدخول من خلال حسابه الجاري بموقع أبشر. ثم نقوم بالضغط على ” استمرار”.

بعد ذلك سيقوم العميل بإدخال الرسالة النصية المُرسلة عبر الهاتف الجوال لتأكيد عملية التسجيل.

بعد إتباع الخطوات السابقة بذلك نكون قد انتهينا من فتح حساب جاري بالبنك الأهلي بنجاح.

فتح محفظة استثمارية في البنك الاهلي

قام البنك بوضع عدة خطوات بسيطة تسهل على العميل عملية فتح المحفظة الاستثمارية لإتمام عملية تداول الاهلي بسهولة ويسر، حيث يشترط عند فتح محفظة استثمارية في البنك الأهلي امتلاك العميل لحساب جاري في البنك الأهلي،تتمثل خطوات فتح المحفظة في الآتي:

أولاً الدخول على منصة التداول من خلال موقع البنك الأهلي.

تسجيل الدخول ببيانات الحساب الجاري.

الضغط على “فتح حساب استثماري” من يمين الصفحة.

سيتم الانتقال إلى صفحة الخطوات يتم الضغط على زر”المتابعة”.

بعد ذلك تظهر شروط الحساب يتم الضغط على “أوافق”، ثم اضغط على زر “التالي”.

بعد ذلك سيظهر اختيارين لفتح المحفظة هما فتح المحفظة عن طريق بيانات بطاقة الصراف الآلي أو عن طريق بيانات الهاتف المصرفي يقوم العميل باختيار أحدهما حسب رغبته للمتابعة وإتمام عملية التداول بطريقة صحيحة.

ثم يقوم بإدخال كلمة السر ثم الضغط على زر “متابعة”.

بعد الانتهاء من هذه الخطوة يقوم العميل بمليء البيانات المالية الخاصة به يجب عليه إدخال البيانات المشار إليها بنجمة حمراء وبعضه اختياري يمكن تركه وهذه البيانات كالتالي:

بيانات التخطيط المالي وهي (بيانات الدخل الشهر الكلي ومخططات الاستثمار في المحفظة).

إدخال البيانات الخاصة بتفاصيل (القيم – المعلومات الوظيفية – المعلومات المالية) وبعد كل خطوة يتم الضغط على”استعراض”.

بعد الانتهاء من إدخال تلك البيانات يتم الضغط على زر “إرسال التغيرات”.

مميزات فتح محفظة استثمارية الأهلي:

سهولة الإطلاع على ملخص جميع العمليات المصرفية التي تمت من خلال المحفظة الاستثمارية.

إمكانية تحويل الأموال منها إلى الحساب الجاري والعكس.

سهولة متابعة كافة الأوامر والإجراءات من خلال المحفظة الاستثمارية.

إمكانية شراء وبيع الأسهم بشكل مباشر في السوق السعودية بكل بسهولة ويسر.

خطوات تحديث محفظة البنك الاهلي تداول الاستثمارية

كثير من عملاء البنك الاهلي تداول يرغبون في تحديث محفظتهم الاستثمارية الخاصة، حيث يمكن لأي شخص تحديث المحفظة من خلال إتباع الخطوات الأتية:

أولاً يجب زيارة الموقع الرسمي للبنك الأهلي.

بعد ذلك القيام بتسجيل الدخول للموقع من خلال الضغط على زر “تسجيل الدخول”.

بعد ذلك يجب بإدخال البيانات المطلوبة في الخانات الخاصة بها، وهي (اسم المستخدم – كلمة السر).

ثم قم بالضغط على “دخول”.

يقوم العميل اختيار منصة التداول ومنها يقوم بالضغط على “إعدادات الحساب الاستثماري”.

بعد ذلك يجب القيام بإجراء التعديلات والتحديثات التي ترغب في تعديلها أو تحديثها.

في النهاية قم بالضغط على زر”التحديث”.

تطبيق البنك الاهلي تداول

بناء على رغبة البنك في تسهيل تعامل العملاء مع منصة البنك وسهولة إتمام عملية تداول الاهلي قام البنك الأهلي بتوفير تطبيق يتم استخدامه عبر أي هاتف جوال، وهذا يساعد العميل في الإطلاع على كل ماهو جديد من آخر المستجدات في أسعار الأسهم ومستجدات السوق السعودية والعالمية في أي وقت ومن أي مكان.

يمكن تحميل تطبيق التداول الخاص بالبنك الأهلي عبر الخطوات الآتية:

يمكن لمستخدمي نظام الأندرويد تحميل البرنامج من خلال متجر جوجل.

يمكن لمستخدمي نظام أيفون (IOS) تحميل التطبيق من خلال متجر أبل.

مميزات تطبيق البنك الاهلي تداول:

إمكانية إطلاع العميل على الأسعار الفورية للأسهم.

ضبط تنبيهات مخصصة للتعرف على تغيرات السوق.

لا يوجد أي رسوم مالية لاستخدام التطبيق.

عرض آخر الأخبار الخاصة بكل شركة وهي خدمة مميزة جدًا يمكن من خلالها المستثمر معرفة آخر أخبار الشركة المالية ووضعها خلال الفترة السابقة.

رقم البنك الاهلي تداول

يسعى البنك الاهلي تداول في تقديم كل ما هو ممكن من أجل خدمة العملاء حيث قام بالإعلان عن أرقام خدمة العملاء المباشرة وخدمة 24 ساعة، حيث يمكن لأي عميل الاتصال على:

الرقم الأول: 92000232

الرقم الثاني: 920001000

وهناك طريقة أخرى أعرب عنها البنك أيضاً للتواصل مع البنك الأهلي بشكل مباشر حيث يمكنك إرسال استفسارك بشأن أي خدمة من خدمات البنك أو الشاكل التي تواجهك أثناء القيام بعملية التداول من خلال إرسال رسالة على الموقع وسوف يصلك الرد على البريد الإلكتروني بشكل مفصل وذلك من خلال الخطوات التالية: