أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إزمير إلى 28 قتيل و885 جريح

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إزمير إلى 28 قتيل و885 جريحأعلنت السلطات التركية مساء اليوم السبت عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب ولاية إزمير غرب البلاد إلى 28 حالة و885 جريحاً .

ونقلت وكالة انباء (الاناضول) التركية عن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة قوله "عدد القتلى جراء الزلزال في إزمير ارتفع إلى 28، فيما استكمل 642 مصاباً العلاج في المشافي".

وأضاف ان "243 مصاباً يواصلون تلقي العلاج بينهم 3 حالتهم حرجة و 7 في أقسام العناية المركزة"، وبذلك تبلغ حصيلة المصابين جراء الزلزال 885 شخصاً.

وضرب زلزال عنيف بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر ولاية إزمير، وفق بيان لإدارة الكوارث والطوارئ التركية .

وقال بيان للادارة إن مركز الزلزال بحر إيجة، ووقع على بعد 17 كيلومتراً من سواحل قضاء سفيري هيصار، التابع لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلومتر تحت سطح الأرض.*وكالات

