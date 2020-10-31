ماكرون : تم تحريف كلامى ولا علاقة لحكومتى بالرسوم المسيئة

وأضاف ماكرون، فى تصريحات إعلامية، أن ردود الفعل كان مردها أكاذيب وتحريف كلامه لأن الناس فهموا أنه مؤيد لهذه الرسوم.
وأوضح إيمانويل ماكرون، أنه يتفهم مشاعر المسلمين إزاء الرسوم المسيئة للنبى محمد، موضحًا أن حكومته لا تقف خلف هذه الرسوم.
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