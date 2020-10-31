اليونان تقرر إغلاق الحانات والمطاعم لمدة شهر بسبب كورونا

وبموجب الإجراءات الجديدة سيتم إغلاق المطاعم والحانات والمقاهى ودور السينما والمتاحف والصالات الرياضية اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل ولمدة شهر فى شمال البلاد ومنطقة أتيكا التى تضم العاصمة أثينا.

وتقرر توسيع نطاق حظر التجول على الحركة ليلا، والذى يطبق الآن على المناطق الأكثر تضررا، بحيث يشمل جميع أنحاء البلاد اعتبارا من منتصف الليل حتى الخامسة صباحا، وفق وكالة "رويترز".

وقال رئيس الوزراء اليونانى فى خطاب عام : "هذه القواعد الجديدة.. ترتكز على مصدرين يؤديان إلى انتشار الفيروس وهما الترفيه وحركة المواطنين".

وستظل شركات البيع بالتجزئة والمصانع والمدارس مفتوحة إلى جانب القطاعات الخدمية مثل الفنادق وصالونات تصفيف الشعر.

وسجلت اليونان ذروة جديدة لحالات "كوفيد-19" بلغت 1690 حالة جديدة يوم الجمعة وخمس وفيات ليرتفع عدد حالات الوفاة منذ ظهور الفيروس فى أواخر فبرايرإلى 620 حالة.