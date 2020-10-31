رئيس ساحل العاج يدعو المعارضة للتخلى عن العصيان المدنى

دعا رئيس ساحل العاج، الحسن واتارا، المعارضة للتخلى عن حملتهم للعصيان المدنى للانتخابات الرئاسية الجارية فى البلاد، اليوم السبت، التى يقاطعها معارضيه احتجاجًا على محاولته تأمين فترة ولاية ثالثة للبلاد.





وحث واتارا، عقب إدلائه بصوته فى الانتخابات الرئاسية، فى تصريحات نقلتها شبكة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية، شباب بلاده ألا يسمحوا لأنفسهم بأن يتم التلاعب بهم.

وأشار واتارا "الذى يبلغ من العمر 78عامًا" إلى أن حكمًا أصدرته المحكمة الدستورية أجاز إمكانية توليه فترة ولاية ثالثة، الأمر الذى سمح له بتجاوز حدود الرئاسة البالغة فترتين رئاسيتين بعد إصلاح قانونى تم خلال عام 2016.

وقطعت الاحتجاجات الطريق الرئيسى بين مدينة أبيدجان، جنوبى ساحل العاج، وبلدة "دجيبونوا" على بعد 350 كيلو مترًا شمال المدينة، كما أقامت مجموعات من الشباب أيضًا حواجز مؤقتة فى بعض من المناطق داخل مدينة "داوكرو" وحولها، والتى تعد معقل زعيم المعارضة، هنرى كونان بيديه، فيما تم نشر أكثر من 35 ألف مسئول بالشرطة وقوات الأمن بغرض تأمين سير عملة الاقتراع.

وكان قرار واتارا، الذى يتولى حكم البلاد منذ عام 2010، خوض السباق الرئاسى قد أثار غضب زعيم المعارضة المحنك، بيديه، ومرشح معارض آخر، باسكال أفى نجيسان، اللذان دعا إلى المقاطعة والعصيان المدنى على خلفية سعى واتارا لتولى فترة ولاية ثالية وصفوها بـ "انقلاب انتخابي" غير قانونى.

وفى المقابل يتوقع مؤيدو واتارا أن يحقق انتصارًا قويًا، مروجين لسجله المتضمن إقامة مشروعات بنية تحتية، وتحقيق نمو اقتصادى واستقرار للبلاد التى شهدت عقد من عدم الاستقرار.

يشار إلى أن ما لا يقل عن 30 شخصًا لقوا مصرعهم خلال اشتباكات اندلعت قبل الانتخابات منذ شهر أغسطس الماضى، ما أثار مخاوف من عودة أعمال العنف التى أسفرت عن مقتل 3000 شخصًا خلال أزمة مرت بها البلاد منذ عقد عندما رفض الرئيس الأسبق، لوران جباجبو، آنذاك التنحى عن منصبه.