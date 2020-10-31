ماكرون : المسلمون الأكثر تضررًا من المحرفين .. ولا أتبنى الرسوم المسيئة

قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إن المسلمين هم الأكثر تضررًا من تصرف هؤلاء الذين يحرفون الإسلام، مضيفًا أنه يتفهم مشاعر المسلمين إزاء الرسوم المسيئة للنبى محمد، مشددًا على أن حكومته لا تقف خلف هذه الرسوم.





وأضاف ماكرون إن "الرسوم الكاريكاتيرية ليست مشروعًا حكوميًا بل هى منبثقة من صحف حرة ومستقلة غير تابعة للحكومة"، وأضاف أنه يتفهم مشاعر المسلمين إزاء هذه القضية. وأضاف: "أعتقد أن ردود الفعل كان مردها أكاذيب وتحريف كلامى ولأن الناس فهموا أننى مؤيد لهذه الرسوم"، وتابع: "هناك أناس يحرّفون الإسلام وباسم هذا الدين يدّعون الدفاع عنه".

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