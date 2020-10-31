ماكرون : 80% من ضحايا الإرهاب مسلمون

وأوضح ماكرون، فى تصريحات إعلامية، أن هذه الجماعات المتطرفة تشوه الإسلام والمسلمين، مؤكدًا أن "هناك أناس يحرّفون الإسلام وباسم هذا الدين يدّعون الدفاع عنه".
وأشار الرئيس الفرنسى، إلى أن المسلمين هم الأكثر تضررًا من تصرف هؤلاء الذين يحرفون الإسلام، مضيفًا أنه يتفهم مشاعر المسلمين إزاء الرسوم المسيئة للنبى محمد، مشددًا على أن حكومته لا تقف خلف هذه الرسوم.
وتابع ماكرون أن الرسوم الكاريكاتيرية حول النبى محمد، ليست مشروعًا حكوميًا، بل هى منبثقة من صحف حرة ومستقلة غير تابعة للحكومة.
وأضاف الرئيس الفرنسى، أن ردود الفعل كان مردها أكاذيب وتحريف كلامه لأن الناس فهموا أنه مؤيد لهذه الرسوم.
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