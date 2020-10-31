عاجل .. إطلاق نار فى ليون الفرنسية وأنباء عن إصابة كاهن 

وفى سياق آخر، أوقفت السلطات الفرنسية، اليوم السبت، شخصًا ثانيًا للاشتباه فى اتصاله بمنفذ اعتداء نيس عشية الهجوم.

وكانت فرنسا شهدت هجومًا مروعًا، مساء الخميس الماضى، عندما قام شاب تونسى يدعى إبراهيم العويساوى، 21 عامًا، بدخول كنيسة نوتردام، وأقدم على طعن وذبح امرأتين ورجل، ما أدى إلى مقتلهم، بالإضافة إلى إصابة آخرين.