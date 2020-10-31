إصابة كاهن في إطلاق نار بمدينة ليون الفرنسية وفرار المهاجم

أعلنت الشرطة الفرنسية إصابة رجل دين مسيحي في مدينة ليون وسط فرنسا، بينما فر المشتبه به، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن كاهنا أصيب برصاصة قرب كنيسة أرثوذكسية في مدينة ليون.

وأفادت التقارير بانتشار أمني مكثف في محيط الدائرة السابعة بمدينة ليون، حيث وقع الحادث.

وشددت الحكومة الفرنسية يوم الخميس الإجراءات الأمنية عقب هجوم بسكين نفذه شاب تونسي قتل خلاله 3 ضحايا.

ويأتي الحادث عقب قطع رأس مدرس التاريخ الفرنسي صاموئيل باتي، الشهر الجاري، على يد شاب شيشاني الأصل، بعدما عرض على تلاميذه رسوما مسيئة للنبي محمد.

وتصاعدت منذ الأسبوع الماضي، حملة ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصلت إلى حد المطالبة بمقاطعة المنتجات الفرنسية، عقب تأكيد باريس استمرارها في نشر الرسوم الساخرة.