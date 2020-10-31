أعلنت السلطات التركية ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إزمير الذي وقع يوم الجمعة إلى 35 قتيلا، وفقا لوكالة الأناضول الحكومية.
وضرب زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر يوم الجمعة إزمير غربي تركيا، ما خلف خسائر مادية كبيرة.
وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن الزلزال مركزه بحر إيجة، ووقع على بعد 17 كيلومترا من سواحل مدينة سفريحصار التابعة لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلو متر تحت سطح الأرض.
وتسبب الزلزال في انهيار عشرات المباني، فيما وصل عدد المصابين جراء الحادث إلى 804، معظمهم في حالات خطرة.
وعرضت كل من فرنسا واليونان مساعدتها على تركيا رغم التوترات بين البلدين كما عرض وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس تقديم المساعدة للأتراك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.