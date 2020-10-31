ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا

أعلنت السلطات التركية ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إزمير الذي وقع يوم الجمعة إلى 35 قتيلا، وفقا لوكالة الأناضول الحكومية.

وضرب زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر يوم الجمعة إزمير غربي تركيا، ما خلف خسائر مادية كبيرة.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن الزلزال مركزه بحر إيجة، ووقع على بعد 17 كيلومترا من سواحل مدينة سفريحصار التابعة لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلو متر تحت سطح الأرض.

وتسبب الزلزال في انهيار عشرات المباني، فيما وصل عدد المصابين جراء الحادث إلى 804، معظمهم في حالات خطرة.

وعرضت كل من فرنسا واليونان مساعدتها على تركيا رغم التوترات بين البلدين كما عرض وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس تقديم المساعدة للأتراك.