رئيس الوزراء العراقي: نتطلع للتعاون مع مصر في مكافحة الإرهاب ونشر الوسطية

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن العراق يتطلع إلى التعاون مع مصر في مكافحة الإرهاب والتطرف ونشر الوسطية والاعتدال.

وأكد الكاظمي، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن العراق يعمل على تطوير التكامل الاقتصادي والتعاون الاستراتيجي مع مصر.

وقال الكاظمي إن التعاون مع مصر يصب في مصلحة البلدين ويعزز الاستقرار والتوازن الإقليميين.

ومن جانبه، أعلن مدبولي توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع الجانب العراقي، تمهيدًا لتحويلها إلى مشروعات تخدم شعبي البلدين.

وأضاف مدبولي "توافقنا مع العراق على تفعيل عدد من المشروعات في إطار برنامج النفط مقابل إعادة الإعمار".

وتابع مدبولي أن "التعاون بين القاهرة وبغداد سيشهد دفعة كبيرة في المرحلة القادمة".

وترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ونظيره العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، مباحثات وفدي الحكومتين العراقية والمصرية.

وأشاد الكاظمي، في مستهل المباحثات، بالعلاقات الأخوية بين البلدين، ورغبة العراق بتطويرها الى مستوى علاقات إستراتيجية تخدم مصلحة البلدين، كما أشاد بموقف مصر الداعم للعراق في حربه ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وعبّر الكاظمي، عن سعادته لاستضافة بغداد أعمال اللجنة العليا العراقية المصرية المشتركة، حيث سيتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات، في مجالات النقل والصحة والطاقة والكهرباء، والتعاون في المجالات العلمية والفنية والثقافية.