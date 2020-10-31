تجديد جواز السفر السعودي ورسوم التجديد من خلال منصة أبشر الالكترونية

تجديد جواز السفر السعودي والخطوات المتبعة في التجديد هو أمر يهم جميع المواطنين في أرضي المملكة المملكة العربية السعودية،وخاصةً بعد أن قامت حكومة المملكة العربية السعودية بفتح حدودها البحرية والجوية مع عدد من الدول وبسبب تداعيات فيروس كورونا كوفيد 19 وحرص حكومة المملكة علي صحة وسلامة المواطنين فقد قامت بإتاحة تجديد جواز السفر المنتهي بشكل إلكتروني من خلال منصة أبشر وذلك حرصاً علي تقليل الوقت و المجهود في مكاتب الجوازات في المملكة، ومن المعروف أن جواز السفر هو ورق رسمي يحصل علية المواطن من بلدة يتمكن من خلالة الانتقال إلي بلدان مختلفة ويحتوي جواز السفر علي 28 صفحه يوجد به بها صورة للمواطن واسمه باللغة الانجليزية وتاريخ الميلاد ورقم الجواز وتاريخ إصدار الجواز وتاريخ انتهائه وموعد التجديد، كما يمكن للمواطنين الاستعلام عن إقامة الوافدين وموعد انتهائها في المملكة العربية السعودية من خلال منصة أبشر الالكترونية .

تجديد جواز السفر السعودي وخطوات التجديد

قد أشارت وزارة الداخلية السعودية إلي أنه أصبح بإمكان المواطنين من تجدي جواز السفر المنتهي بشكل إلكتروني عن طريق منصة أبشر وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الدخول إلي الصفحة الرسمية لمنصة أبشر السعودية .

الصفحة الرسمية لمنصة أبشر السعودية . الضغط علي الخدمات الالكترونية .

عليك بالضغط علي خدمة تجديد جواز السفر.

عليك بكتابة اسمك بشكل صحيح.

سوف يتم الانتقال إلي صفحة أخري وسيظهر أمامك بيانات تجديد جواز السفر ومكان استلام الجواز من إدارة الجوازات في المملكة .

عليك بالموافقة علي الشروط والأحكام.

ثم الضغط علي تأكيد الطلب.

عليك بطباعة النسخة المصورة من الجواز ثم تسليمها إلي البريد السعودي وإدارة الجوازات لاستلام جواز السفر الجديد.

رسوم تجديد جواز السفر السعودي

بعد التحدث عن تجديد الجواز فيمكننا عرض رسوم تجديد الجواز ، ويتم حساب رسوم تجديد الجواز علي حسب المدة التي يرغب المواطن في تجديدها فان كان المواطن يرغب في تجديد جواز السفر لمدة خمس سنوات علية بدفع رسوم تصل إلي 300 ريال سعودي فقط لا غير، أما إذا كان المواطن يرغب في تجدي الجواز لمدة 10 سنوات علية أن يدفع رسوم تجديد تصل إلي 600 ريال سعودي فقط لا غير وذلك من خلال منصة أبشر الالكترونية .