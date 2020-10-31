“تطبيق مقيم ” Muqeem للإسراع من إجراءات معاملات الجوازات للمقيمين ولأول مرة

“تطبيق مقيم”هو برنامج قامت بتقديمه المديرية العامه للجوازات للمواطنين في المملكة العربية السعودية حيث يمكنك بكل سهوله و يسر تحميل تطبيق مقيم على الهواتف الذكية ” الاندرويد ” لإنجاز معاملات الجوازات للمقيمين بشكل سريع و أمن و كما أوضحت المديرية العامه للجوازات على مواقع التواصل الاجتماعي و تقدم بوابه مقيم أكثر من 20 خدمه إلكترونية ضمن اشتراك واحد عبر” باقتي اشتراك” باقة مقيم شامل و باقة مقيم عمليات و تسمح كل باقة للمشتركين بها القدرة على الوصول إلي جميع خدمات بوابة مقيم و هذا التطبيق الهدف منه هو رفع مستوي الخدمة في بوابه مقيم الإلكترونية حيث يمكن تحميل “تطبيق مقيم” على الهواتف الذكية بسهوله من علي APP Store ، و عند تحميل تطبيق مقيم و الدخول إلى بوابه مقيم الالكترونيه ستجد أن عليك كتابه بعض البيانات الخاصة بك و ستجد أن مقيم تسمح بالربط المباشر مع قواعد بيانات المديرية العامه للجوازات علي مدار الساعة لسهوله الحصول على المعلومات و ستحدث هذه المعلومات بشكل مستمر عن مقيمي المنشأة و جميع المعاملات الخاصة بمقيمي المنشأة التي تتم في المديرية العامه للجوازات ,و للدخول إلى بوابه مقيم للخدمات الالكترونية و يتيح تطبيق مقيم للمنشآت الاطلاع على بيانات موظفيها المقيمين إتمام جميع معاملات الجوازات الخاصة بهم إلكترونيا و بشكل فورى في أي وقت و في أي مكان دون الحاجة إلى المراجعة من المديرية العامه للجوازات.

يمكنك أيضاً مشاهدة: إطلاق مبادرة عودة المقيمين حاملي تأشيرتي الخروج و العودة و النهائي من خلال أبشر.

الدقة قي الحصول على المعلومات و تكون محدثه بشكل دوري ومستمر.

رفع كفاءه إنجازات المعاملات.

توفير إجراء سريع و أمن وأنت في أي مكان و في أي وقت.

إصدار أو إعادة أو إلغاء طبعه تأشيرة “الخروج و العودة و الخروج النهائي”.

تعبئه النماذج المختلفة حيث يتم التعبئة إلكترونياً بمجرد كتابة رقم الإقامة.

عرض و طباعه تقارير الجوازات .

عرض الخدمات التفاعلية و الاشتراكات و العمليات و المدفوعات.

تعيل المهنة.

طباعه الإقامات.

“تطبيق مقيم” و مميزاتالخدمات التي يقدمها مقيمكما تقدم مقيم بعض الباقات وهي كالتالي: باقة مقيم شامل

تستطيع المنشأة من خلالها إجراء عدد لا محدد من الاستعلامات ومن العمليات مقابل اشتراك سنوي يتم دفعه مره واحده.

باقة مقيم عمليات

تستطيع المنشأة من خلالها تقديم عدد محدد من العمليات والاستعلامات مقابل اشتراك سنوي يتم دفعه مره واحده مع إضافة رسوم على كل عمليه جديده تتم، أما عن طريقه الاشتراك فتمنح خدمة مقيم فرصه الاستفادة المواطن من كل الخدمات التي تمنحها إدارة الجوازات ومن خلال خدمات مقيم يستطيع المواطن إجراء جميع طلباته من عمليات تفاعليه وخدمات الاستعلام ,وفي وقت سابق تم إعلان مبادره عوده من قبل المديرية العامه للجوازات للمقيمين الراغبين في العودة إلى بلادهم حاملي تأشيرتي الخروج و العودة و الخروج النهائي إلكترونيا في منصة أبشر كما تناولنا في مقال سابقو تنفيذاً للأمر الملكي من خادم الحرمين الشريفين سمو الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والذي ينص وبشكل استثنائي علي تمكين المواطنين الراغبين في العودة إلي أوطانهم حامي تأشيرات الخروج و العودة و الخروج النهائي من خلال منصة أبشر و ذلك من خلال التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، كما أشارت وزارة الداخلية إلي انه سيتم استقبال السادة المقيمين والراغبين في العودة إلي أوطانهم والموافقة علي طلباتهم وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجهات المعنية لإنهاء كافة إجراءات سفرهم ، وقد قالت الجوازات في المملكة العربية السعودية في حسابها الرسمي علي تويتر ” لرفع مستوى الخدمة في بوابة مقيم الالكترونيه فقد قامت الجوازات السعودية بتوفير تطبيق مقيم علي الهواتف الذكية لإنجاز معاملات الجوازات للمقيمين بشكل آمن وسريع و لجوازات في خدمتكم ” وقد تم هذا الإجراء حرصاً علي سلامة وآمن المقيمين في المملكة والحد من الازدحام.

وبهذا قد نكون وصلنا إلي نهاية المقال من خلال موقع ثقفني وقد عرضنا علي حضراتكم كل المعلومات الخاصة بتطبيق مقيم الذي قامت بإطلاقه المديرية العامة للجوازات والذي يوفر الهديد من الخدمات لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية ونرجوا أن يكون المقال قد نال إعجابكم .