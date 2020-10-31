أخبار اليمن : تحذيرات من أجواء شديدة البرودة في مناطق المرتفعات

تحذيرات من أجواء شديدة البرودة في مناطق المرتفعاتدعا الفلكي اليمني عارف الشوافي المواطنين في مناطق المرتفعات والاحواض الجبلية في اليمن ، الى توخّي الحذر خصوصاً لدى الأطفال وكبار السّن والعاملين ليلاً وفي الصباح الباكر، وكذلك رعاة الماشية والنحل، متوقعاً شبه استقرار لدرجة الحرارة بداية هذا الاسبوع وإنخفاضها ووقع اجواء باردة وشديدة البرودة منذ يوم الاثنين القادم.

وفي بلاغ صحافي - تلقى دوت الخليج نسخة منه- توقّع الخبير باحوال الطقس الشوافي هطول أمطار متفاوتة الشدّة على ارخبيل سقطرى وقد تصل الى الغزيرة، "مع توقع نشاط بسيط لامطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشرقية والجنوبية ومناطق محدودة من المرتفعات الجبلية الغربية خصوصا مع نهاية الأسبوع".

واشار إلى النشاط النسبي للغطاء السحابي والعوامل الجوية والتي قد تجعل حدّة التأثير على المزروعات (الضريب) أقل مقارنة بالأسبوع الماضي، مضيفا :" إلا أنه لا يوجد هامش لاستبعاده على بعض المواضع (ليس على نطاق واسع)"،

داعيا إلى توخي الحذر في مثل هذه الحالة خصوصا من يوم الإثنين القادم على بعض المزروعات التي تتأثر سريعاً، منوها لأهمية متابعة مستجدات ونشرات الطقس اليومية.

