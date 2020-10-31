فرنسا.. هجوم مسلح على كنيسة في ليون وإصابة كاهن

أكدت الشرطة الفرنسية، يوم السبت، إصابة كاهن في كنيسة خلال هجوم مسلح بمدينة ليون، السبت، بينما لا يزال منفذ الهجوم طليقا.
وقال المصدر إن الكاهن تعرض لإطلاق النار مرتين في حوالي الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي بينما كان يغلق الكنيسة، ويتلقى العلاج في الموقع من إصابات تهدد حياته.
وجاء الهجوم بينما تواصل السلطات الفرنسية، تحقيقاتها بشأن الهجوم الإرهابي الذي نفذه شاب تونسي، الخميس الماضي، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص في مدينة نيس، جنوبي البلاد، فيما تتضحُ التفاصيل أكثر فأكثر بشأن العملية التي روعت البلد الأوروبي وأعادت نقاش مكافحة التطرف إلى الواجهة.
وارتفع عدد المعتقلين على خلفية الهجوم الدامي في مدينة نيس إلى 5 أشخاص، من بينهم 3 في فرنسا و2 في تونس.
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