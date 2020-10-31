بعد 470 هزة ارتدادية .. ارتفاع ضحايا زلزال إزمير بتركيا إلى 35 قتيلا 

وقال إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن منطقة الزلزال شهدت حوالى 470 هزة ارتدادية. وضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر إزمير، وفق بيان لإدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد". وقال البيان إن مركز الزلزال بحر إيجة، ووقع على بعد 17 كيلومترا من سواحل قضاء سفيريهيسار، التابع لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلومتر تحت سطح الأرض.

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