البنتاجون يعلن إنقاذ أمريكى خطفه مسلحون فى النيجر

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم السبت، أن عملية قامت بها القوات الأميركية فى شمال نيجيريا، نجحت فى تحرير المواطن الذى خُطف على أيدى مسلحين فى النيجر، فى وقت سابق من هذا الأسبوع.





وذكر المتحدث باسم "البنتاجون"، جوناثان هوفمان، فى بيان، أن "القوات الأمريكية نفذت عملية فى وقت مبكر من 31 أكتوبر فى شمال نيجيريا، لتحرير مواطن أمريكى اختطفته مجموعة مسلحة"، بحسب شبكى "سكاى نيوز".

وكان ستة مسلحين قد خطفوا فيليب والتون البالغ من العمر 27 عاما بعد وصولهم على دراجات نارية إلى منزله فى قرية مسالاتا بجنوب النيجر بالقرب من الحدود مع نيجيريا حيث كان يربى الجمال والأغنام والدواجن ويزرع المانغو.

وتواجه النيجر مثل معظم مناطق الساحل بغرب أفريقيا أزمة أمنية عميقة بسبب شن جماعات مرتبطة بتنظيمى القاعدة وداعش هجمات على الجيش والمدنيين على الرغم من مساعدة القوات الفرنسيةوالأميركية.

ولقى أربعة جنود أميركيين حتفهم فى كمين فى النيجر عام 2017، مما أثار نقاشا بشأن دور الولايات المتحدة فى صحراء غرب إفريقيا.