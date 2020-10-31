ماكرون مغردا بالعربية : فرنسا ليس لديها مشكلة مع أى دين ومتمسكون بالسلام

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وقال الرئيس الفرنسى، فى التغريدة، التى نشرها بالعربية والفرنسية، عبر حسابه بتويتر: "خلافاً لكثير مما سمعت وشاهدت على وسائل التواصل الاجتماعى فى الأيام الأخيرة، فإنّ بلدنا ليس لديه مشكلة مع أى دينٍ كان".
وتابع ماكرون "جميع هذه الأديان تمارَس بحرية على أرضه. ليس هناك وصم: فرنسا متمسكة بالسلام وبالعيش معاً".
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