فيديو .. المشاهد الأول عقب استهداف كاهن فى هجوم ليون الفرنسية 

وقبل قليل، أكدت الشرطة الفرنسية، إصابة كاهن أرثودوكسى فى كنيسة، جراء إطلاق نار، فى مدينة ليون، بينما لاذ المهاجم بالفرار.

وقالت وزارة الداخلية، فى بيان مقتضب عبر "تويتر"، إن قوات الأمن ووحدات الإسعاف انتشرت فى منطقة جان ماسى فى الدائرة السابعة بليون على خلفية "حادث خطير".

وأفادت الوزارة بأنه تم فرض طوق أمنى حول موقع الحادث، داعية إلى الامتناع عن زيارة هذه المنطقة حاليا.