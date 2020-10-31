فوز صعب لمان سيتي وتألق لافت للمغربي زياش مع تشلسي

حقق مانشستر سيتي فوزا صعبا على مستضيفه شيفيلد يونايتد بهدف نظيف، بينما قاد المغربي حكيم زياش فريقه تشلسي لفوز عريض على بيرنلي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل المدافع كايل ووكر هدفا في مرمى فريق طفولته، فاستعاد مانشستر سيتي توازنه في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوز مستحق السبت على مضيفه شيفيلد يونايتد الجريح 1-0 ضمن المرحلة السابعة.

وسجل ووكر (30 عاما) الذي بدأ مشواره مع شيفيلد يونايتد كطفل بعمر السابعة، هدف الفوز بتسديدة أرضية من خارج المنطقة (28).

وكان سيتي قد سقط في فخ التعادل على أرض وست هام (1-1) في الجولة السابقة، لكن فوزه رفعه إلى المركز السابع موقتا بالتساوي مع توتنهام، وهو يملك مباراة مؤجلة، وذلك بفارق نقطتين عن الصدارة.

وواصل تشلسي نتائجه الجيدة في الآونة الأخيرة، فبعد انتزاعه التعادل السلبي في معقل مانشستر يونايتد في الجولة السابقة، والعودة من كراسنودار الروسي بفوز عريض 4-صفر في دوري أبطال أوروبا، حصد النقاط الثلاث أيضا من ملعب مضيفه بيرنلي بالفوز عليه بثلاثة أهداف نظيفة.

وشهدت المباراة تألق المغربي حكيم زياش، الذي سجل هدفه الأول في الدوري الإنجليزي، قبل أن يمرر تمريرة حاسمة في الهدف الثالث.

وسجل زياش في الدقيقة 26، وأضاف الفرنسي كورت زوما الثاني في الدقيقة 63، قبل أن يختم الألماني تيمو فيرنر اللقاء بهدف ثالث في الدقيقة 70.

وصعد تشلسي الى المركز الرابع برصيد 12 نقطة بفارق نقطة عن كل من إيفرتون وليفربول المتصدرين.