عاجل .. الشرطة الفرنسية تؤكد إصابة كاهن فى كنيسة بهجوم ليون المسلح

وذكرت الداخلية الفرنسية، اليوم السبت، أن الشرطة تعاملت مع "حادث خطير" فى مدينة ليون وسط أنباء عن إصابة كاهن بإطلاق نار.

وقالت وزارة الداخلية، فى بيان مقتضب عبر "تويتر"، إن قوات الأمن ووحدات الإسعاف انتشرت فى منطقة جان ماسى فى الدائرة السابعة بليون على خلفية "حادث خطير".

وأفادت الوزارة بأنه تم فرض طوق أمنى حول موقع الحادث، داعية إلى الامتناع عن زيارة هذه المنطقة حاليا.

وفى غضون ذلك تحدثت وكالة "فرانس برس" وقناة "BFM"، استنادا إلى مصادر فى الشرطة، عن إصابة كاهن أرثودوكسى جراء إطلاق نار فى المدينة بينما تمكن المهاجم من الفرار.