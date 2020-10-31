لست ضدهم.. ماكرون: المسلمون أول ضحايا الإرهاب ويريدون الحياة بسلام

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا تضم عدة ملايين من المواطنين المسلمين الذين يتمتعون بحقوق المواطنة الكاملة.

وأكد ماكرون، في لقاء متلفز، أن "الإرهاب الذي تتم ممارسته باسم الإسلام هو آفة المسلمين، ولكن المسلمين هم اول ضحايا الإرهاب الذي يمارسه متطرفون يحرفون الدين ويرتكبون العنف باسم الإسلام".

وأضاف ماكرون أنه لا يقف ضد المسلمين في فرنسا، مؤكدًا أنهم يريدون العيش بسلام، لكن هناك بعض المتطرفين يرتكبون الفظائع باسم الإسلام.

وأكد الرئيس الفرنسي أن فرنسا ليس لديها مشكلة مع أي دين، وأن الإسلام يُمارس في بلاده بحرية.

وقال ماكرون إن أي صحفي في فرنسا يمكن أن يعبر عن رأيه بحرية في أي شيء أو اي شخص حتى لو كان رئيس الجمهورية.

وأضاف ماكرون "حرية التعبير تعني الرسم والرسم الساخر أو الكاريكاتير، هذا هو قانوننا، وهو يأتي من بعيد، من نهاية القرن 19، ومن الهام أن ندافع عنه".

وأوضح الرئيس الفرنسي أنه يتفهم مشاعر الاستياء التي انتابت المسلمين إزاء الرسوم المسيئة للنبي محمد، لكنه طالب المسلمين بتفهم دوره أيضًا في حماية الحق في التعبير الحر.

وتابع ماكرون أن الكثيرين في العالم الإسلامي حملوا موقفه وتصريحاته على محمل الخطأ، مؤكدًا أنه لم يؤيد الرسوم المسيئة للنبي محمد وإنما دافع فقط عن حرية التعبير.

وعلق ماكرون على حملات مقاطعة المنتجات الفرنسية قائلًا "هذا شي غير لائق وندينه، ولكن هذه الحملة من فعل بعض المجموعات الخاصة لأنهم لم يفهموا واستندوا إلى الأكاذيب حول الرسوم".