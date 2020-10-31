فلكي سعودي يوجه نصيحة لأبناء وضيوف المملكة لمواجهة الشتاء

توقع الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق أن تبدأ أول حالة مطرية في الوسم خلال هذا الأسبوع، على شمال وشمال غرب المملكة، ناصحا بضرورة ارتداء الملابس الشتوية بعد قرابة 10 أيام في المناطق الشمالية.
وذكر الزعاق أن الأمطار ستكون من متوسطة إلى خفيفة، وسيبدأ تأثيرها الليلة وغدًا على البحر الأحمر، وعلى بعض نواحي طريف، وعرعر، وتبوك، والجوف، وشمال المدينة، وحائل، ويمتد ذلك إلى يوم الخميس.
وافاد أن أهالي المناطق الشمالية سيبدأون في ارتداء الملابس الشتوية قبل دخول المربعانية بأسبوعين، أي بعد قرابة عشرة أيام، وأما في الشرقية والوسطى وأجزاء من الغربية فلا يفعلون ذلك إلا مع دخول موسم المربعانية.
واوضح إن موسم الوسم عبارة عن أربعة نجوم، والآن نحن في النجم الثاني المسمى السماك، مضيفًا أنه بقي على الوسم قرابة 35 يومًا وينتهي، ويعقب موسم الوسم موسم المربعانية.
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