نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي رجيم الماء وخساره الوزن بسرعه فائقه 6 كيلو في الأسبوع في المقال التالي

عمر شويل - جدة رجيم الماء، يعتبر من اهم طرق التخسيس التي يحتجها الإنسان لكي يقوم بإنقاص عمليه الوزن ويحصل علي جسم مثالي دون بطن أو ترهلات الجسم، رجيم الماء من اسرع الطرق التي يمكن للإنسان استخدامها نظرا لتسال كثير من الناس كن كيفيه التخسيس في اسرع طريقه ممكنه وبالأخص من الرجال الذين عانون من البطن وهي من اهم المشاكل التي تقابل الرجل في حياته والعمل علي الوصول إلي الجسم المثالي.

رجيم الماء

رجيم الماء، من اسرع الطرق للتخسيس والتي تساعدك علي خساره 6 كيلو أسبوعيا بحيث يعتمد رجيم الماء علي تناول من 2 إلي 4 أكواب يوميا في الصباح قبل الفطار أثناء فراغ المعدة بفتره لا تقل علي نصف ساعه بهدف ملئ المعدة بالماء حتي لا يشعر الإنسان بالجوع وأشعاره بالشبع، رجيم الماء يعمل علي تقليل تراكم الدهون في جسم الإنسان وحرق اكبر كميه منها تخرج عن طريق فضلات الإنسان، وأثبتت الدراسات الحديثة أن نسبه الماء في السمنة قليله وتناول المياه بكثره يعمل علي عدم تراكم الدهون في جسم الإنسان والمساعدة علي زيادة حرقها.

شروط رجيم الماء

يمكن لأي إنسان استخدام رجيم الماء كأحد طرق التخسيس نظرا لما تفعله المياه في حرق الدهون، لذلك يجب علي الإنسان المراد استخدامه رجيم الماء من اتباع عده الشروط الأتية:

تناول ما لا يقل عن 3 لتر يوميا.

تناول من 2 أو 4 أكواب علي المعدة فارغه قبل الأكل بنصف ساعه.

تثبيت وقت تناول الثلاث وجبات اليومية بأوقات منتظمه.

تنظيم مواعيد النوم والاستيقاظ لان له دور أساسي في حرق الدهون.

عدم تناول الأطعمة الدسمة و الغنية بسعرات حراريه.

الاستراحة ثلاثة أيام بعد أول أسبوع وبدء الأسبوع الثاني.

كيفيه تطبيق رجيم الماء

يمكن تطبيق رجيم الماء بكل سهوله وسرعه التخسيس والتعود علي أكواب المياه تدريجيا بحيث يكون الأكواب منتظمه كالاتي: