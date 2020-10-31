شروط دفعة حساب المواطن الجديدة 36 لشهر نوفمبر وموعد إيداعها

شروط دفعة حساب المواطن الجديدة 36 لشهر نوفمبر، فإن حساب المواطن يعتبر من أحد برامج الدعم وأهمها في المملكة، فان البرنامج يضع شروط لصرف أي دفعة من حساب المواطن، فإن الشروط الأهلية لابد من تحقيقها في أي مواطن حتي يستطيع صرف الدفعة، فهناك العديد من المواطنين داخل المملكة تعتمد علي دعم حساب المواطن في سد أحتياجاتهم، وسوف نقدم لكم من خلال هذا الموقع كافة التفاصيل التي تتعلق ببرنامج حساب المواطن للمستفيدين.

شروط أهلية دفعة حساب المواطن الجديدة في المملكة

هناك العديد من الشروط التي يجب أن تتوفر في أي مواطن يرغب في الاستفادة من برنامج حساب المواطن، حيث أن البرنامج دائما يتحقق من توافر هذه الشروط فبل صرف أو إيداع الدفعة في حساب المستفيدين من الدعم، وهذه الشروط تكون كالتالي:

أن يكون المواطن المتقدم سعودي الجنسية.

لابد من أن يكون مقيم داخل حدود المملكة العربية السعودية.

أن يتمتع بين الناس بحسن السمعة أي لا يوجد لديه أي لم يلتحق بالسجون من قبل.

أن تتفق البيانات الشخصية للمواطن مع بياناته المقدمة في الملف.

ميعاد الدورة الجديدة 36 من حساب المواطن

فأن برنامج حساب المواطن أعلن عن صدور نتائج الأهلية للدورة الجديدة 36 لهذا الشهر، حيث أن الدفعة لا يتم إيداعها وصرفها إلا بعد التأكد من أهلية المستفيدين ومدي تحقق الشروط بهم، حيث أثبات الأهلية يعد من أهم شروط الواجب توافرها في أي مواطن مستفيد من الدعم، فأن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حددت موعد صرف الدفعة وهو يوم الثلاثاء الموافق 10 من شهر نوفمبر 2020 ميلاديا، حيث يكون اليوم العاشر من كل شهر ميلادي هو يوم الصرف دائما ولكن من الممكن تقديمه أو تأخيره إذا تزامن مع يوم عطلة رسمية بالمملكة.

توضيح الفرق بين الأهلية والاستحقاق في دفعات البرنامج

وجد حساب المواطن أن هناك العديد من المواطنين لا يعلموا الفرق بين الأهلية والاستحقاق، لذلك قام بتوضيح ذلك عبر صفحته الرسمية علي التويتر كالأتي: