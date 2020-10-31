شروط فتح مؤسسة تجارة عامة؟ تعرف عليها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, إن من أسس نجاح أي مؤسسة هي السير علي الخطوط الصحيحة والسليمة التي تجعلها مؤسسة ناجحة تتمتع بالمعايير الصحيحة لنجاح المؤسسات, وهذه المعايير تتمثل في شروط تضعها الدولة لتستطيع أي مؤسسة السير عليها, ولذلك يسعى أي فرد الآن إلي معرفة الشروط التي يستطيع من خلالها فتح مؤسسة تجارة عامة, ولأخذ العلم انه عليك أن تتمتع بمهارات الإدارة وخبرة في استخراج الأوراق المطلوبة منك لتكوين مؤسسة ناجحة.

إذا أنهيت تلك المقالة التي نقدمها لك من خلال موقعنا “ثقفني” ووجدت نفسك غير قادر علي استخراج بعض من هذه الأوراق او وجدت صعوبة فهم اي منهم فعلك أن تقوم بتوكيل أو أن تستعين بأي شخص خبير في هذا المجال ليقوم بدل عنك في استخراج تلك الأوراق الهامة والتصاريح التي تؤهلك لفتح مؤسسة تجارة عامة.

من الجيد ان تستعين بشخص يكون قادرا علي ان يقوم بإدارة مؤسستك ويبدأ في استخراج جميع التصاريح الخاصة بها, ويفضل ايضا ان تعتمد علي شخص يكون مسؤول ( مسؤول تخطيط ) ليضع الأساسيات التي تقوم عليها المؤسسة. لكن ان كنت انت من سيتولي العمل علي جميع هذه النقاط السابق ذكرها اذا عليك أن تقوم بتحديد هدفك من المؤسسة وماذا ستستهدف فئات معينة مثلا هل ستكون فئتك المستهدفة من افراد الشعب أم ستكون فئتك المستهدفة من الاشخاص المستثمرين؟ دعنا نتعرف علي نصائح مهمة ستحتاج اليها ايا كانت اجابتك منهم وذلك لمعرفة الشروط اللازمة لفتح مؤسسة تجارة عامة وتعرف علي اهم قواعدها حتي تنجح في انشائها والاستمرار.

أولا : عليك ان تبدأ في استخراج جميع التصاريح والمستندات الرسمية في البداية حتي تقوم بفتح مؤسستك لنتعرف علي اول تصريح وهو تصريح حصولك رخصة مزوالة تلك المهنة او النشاط,

عليك ان تبدأ في استخراج جميع التصاريح والمستندات الرسمية في البداية حتي تقوم بفتح مؤسستك لنتعرف علي اول تصريح وهو تصريح حصولك رخصة مزوالة تلك المهنة او النشاط, ثانيا : تصريح هو ان تقوم يتقديم قائمة بجميع اجور العاملين الذي سيقومون بالعمل لديك في مؤسستك بالتفصيل ذاكرا كافة البنود الخاص بالمرتبات و خطط المرتبات.

تصريح هو ان تقوم يتقديم قائمة بجميع اجور العاملين الذي سيقومون بالعمل لديك في مؤسستك بالتفصيل ذاكرا كافة البنود الخاص بالمرتبات و خطط المرتبات. ثالثا : عليك ان تقوم بتقديم مفردات الاموال الخاصة بالمؤسسة التي ستتقاضيها مع تضمين عقد المؤسسة ضمن الاوراق مع توضيح هل المؤسسة مملوكة لفرد أو مجموعة من الشركاء.

عليك ان تقوم بتقديم مفردات الاموال الخاصة بالمؤسسة التي ستتقاضيها مع تضمين عقد المؤسسة ضمن الاوراق مع توضيح هل المؤسسة مملوكة لفرد أو مجموعة من الشركاء. رابعا : ايضا من ضمن الاوراق المطلوبة التي عليك احضارها هو عقد تأجير الشقة أو وثيقة الملكية الخاص اذا كان تم شراء شقة والتي ستكون المقر الاساسي للمؤسسة.

ايضا من ضمن الاوراق المطلوبة التي عليك احضارها هو عقد تأجير الشقة أو وثيقة الملكية الخاص اذا كان تم شراء شقة والتي ستكون المقر الاساسي للمؤسسة. خامسا : تقديم نسخة من البطاقة الشخصية وصورتك الشخصية مع احضار المستند اثبات مزاولتك للمهنة لكن ان كنت انت الوكيل فعليك احضار صورة ضوئية من التوكيل الخاص بتخليص الاوراق.

تعرف علي أهم الشروط لفتح مؤسسة تجارة عامة يوجد عدد من الشروط التي يجب توافرها للإقدام على فتح مؤسسة تجارة عامة، وهي كالاتي:ماهي شروط فتح مؤسسة تجارة عامة بدون وجود مكان

بالتأكيد يمكنك فتح مؤسسة تجارة عامة بدون ان يكون لديك مقر اداري لها لكن يكون في سياق محدد وخطوات عليك اتباعها, وهي كالاتي :