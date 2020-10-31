32 وفاة و 3921 اصابة بكورونا في الاردن

دوت الخليج :- سُجِّلت (3921) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
- (2332) في محافظة العاصمة عمّان.
- (280) في محافظة الزرقاء.
- (418) في محافظة إربد، منها (124) في الرمثا.
- (166) في محافظة الطفيلة.
- (132) في محافظة البلقاء.
- (118) في محافظة معان، منها (41) في البترا.
- (101) في محافظة عجلون.
- (89) في محافظة العقبة.
- (73) في محافظة الكرك.
- (84) في محافظة مأدبا.
- (69) في محافظة المفرق.
- (59) في محافظة جرش.
وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (69,306) حالة.
- سُجّلت (32) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (772) حالة.
- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (224) حالة، فيما غادرت (92) حالة المستشفيات بعد شفائها.
- يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً إلى (1,346) حالة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي.
- تمّ إجراء (28958) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1,837,854) فحصاً.
إجراءات أخرى:
• في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).
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