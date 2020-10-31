احالة مرشح في الرمثا إلى الادعاء العام

دوت الخليج - أحالت الهيئة المستقلة للانتخاب فجر اليوم الجمعة مترشحًا في مدينة الرمثا إلى المدعي العام بعد رصد مخالفة أوامر الدفاع والتعليمات التنفيذية الناظمة للدعاية الانتخابية وعدم مراعاة التباعد الجسدي في مقره الانتخابي وتخللها إطلاق للعيارات النارية من قبل أنصار المترشح.

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