إغلاق مستشفى أردني بعد إصابة كوادره بكورونا
جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذها مستشفى البادية الشمالية الحكومي في الأردن، لم تقيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث أعلن إدارة المستشفى عن إصابة 24 من كوادرها الطبية والتمريضية، ما تطلب إغلاق العيادات الخارجية وقسم العمليات أسبوعاً اعتبارا من بداية الشهر المقبل.
وأصافت المصادر، أن العمل سيستأنف في العيادات الخارجية وقسم العمليات كالمعتاد في الثامن من شهر تشرين الثاني وذلك لغايات التعقيم وإجراءات السلامة العامة وحفاظًا على صحة المواطنين وكوادر المستشفى.
وقالت المصادر، إن عدد الكوادر الطبية والتمريضية والأشعة والفنية والقبالة التي تعمل في المستشفى يصل الى ما يقارب من (320) شخصا يعملون على تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين في لواء البادية الشمالية ومراجعي مستشفى البادية الشمالية الحكومي.
(وكالات)
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إغلاق مستشفى أردني بعد إصابة كوادره بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.