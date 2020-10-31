وفى وقت سابق اليوم السبت، أكدت الشرطة الفرنسية، إصابة كاهن أرثودوكسى فى كنيسة، جراء إطلاق نار، فى الدائرة السابعة بمدينة ليون، حينما كان يغلق الكنيسة، بينما لاذ المهاجم بالفرار، وانتشرت قوات الأمن ووحدات الإسعاف بالمنطقة.
وقال عمدة مدينة ليون الفرنسية، إنه لا توجد معلومات حاليا عن دوافع مطلق النار على الكاهن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السلطات الفرنسية تعلن اعتقال شخص على خلفية هجوم ليون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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