السلطات الفرنسية تعلن اعتقال شخص على خلفية هجوم ليون

وفى وقت سابق اليوم السبت، أكدت الشرطة الفرنسية، إصابة كاهن أرثودوكسى فى كنيسة، جراء إطلاق نار، فى الدائرة السابعة بمدينة ليون، حينما كان يغلق الكنيسة، بينما لاذ المهاجم بالفرار، وانتشرت قوات الأمن ووحدات الإسعاف بالمنطقة.

وقال عمدة مدينة ليون الفرنسية، إنه لا توجد معلومات حاليا عن دوافع مطلق النار على الكاهن.