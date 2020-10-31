قوات برية أمريكية على الأراضي الكويتية لتشييد الخنادق

شهدت ساحات "معهد القوة البرية" في الكويت، تدريبات قتالية مشتركة، بين قوات برية كويتية وأمريكية، تمحورت حول كيفية تشييد وإعادة تأهيل الخنادق، إلى جانب أساليب إنشاء المواقع والتحصينات القتالية وفقًا للمبادئ البريطانية.

وأجريت التدريبات تحت اسم "القصر الأحمر " ، وجمعت بين عناصر مختارة من قوات المشاة الكويتية وسرايا متخصصة من كتيبة المهندسين رقم 891 التابعة للجيش الأميركي.

ولأن التدريبات تمحورت حول الأساليب القتالية البريطانية، فإن دور التوجيه والإرشاد قام به ضابط بريطاني يدعى أندرو فولي، حيث أشرف على قيام القوات الكويتية والأمريكية بإنشاء وإعادة تأهيل 6 خنادق ومواقع وتحصينات قتالية على مدار 10 أيام متتالية.

وتعليقًا على ذلك الجهد المشترك، قال الضابط فولي في ختام التدريبات: لقد كانت تجربة ميدانية إيجابية جدًا... إنها تسهم في تدعيم الشراكة بين الدولتين وتسمح لهما بأن تتشاركا مواردهما وقدراتهما بحيث يتسنى للجانبين أن يتطورا ويتعلم.

ومن جهته، قال الضابط الأمريكي جيريمي بليفنز الذي شارك في تلك التدريبات: كان التعاون مع الكويتيين تجربة جيدة بشكل عام، لقد استمتعت بها شخصيًا ونجحنا في إنجاز ما استهدفناه.