يواصل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في دول الخليج ارتفاعه، حيث بلغ حتى مساء اليوم السبت، 934 ألفا و293 حالة.
ووصل عدد الإصابات في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 132.629 حالة، بينما بلغ في المملكة العربية السعودية 347.282 حالة.
وفي الكويت بلغ عدد الإصابات 125.926، والبحرين81.466، وفي عمان وصل عدد الإصابات إلى 114.434 حالة.
ويخرج يوميًا متحدثون عن وزارات الصحة في دول الخليج ليقدموا إحاطة إعلامية حول آخر المستجدات بشأن حالات الإصابة والتعافي والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دول الخليج تقترب من كسر حاجز المليون إصابة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.