دول الخليج تقترب من كسر حاجز المليون إصابة بفيروس كورونا

يواصل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في دول الخليج ارتفاعه، حيث بلغ حتى مساء اليوم السبت، 934 ألفا و293 حالة.

ووصل عدد الإصابات في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 132.629 حالة، بينما بلغ في المملكة العربية السعودية 347.282 حالة.

وفي الكويت بلغ عدد الإصابات 125.926، والبحرين81.466، وفي عمان وصل عدد الإصابات إلى 114.434 حالة.

ويخرج يوميًا متحدثون عن وزارات الصحة في دول الخليج ليقدموا إحاطة إعلامية حول آخر المستجدات بشأن حالات الإصابة والتعافي والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد.