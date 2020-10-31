بعد هجوم قنصلية جدة.. السفارة الفرنسية بالكويت تصدر تحذيرًا شديد اللهجة لرعاياها

أصدرت السفارة الفرنسية لدى الكويت إصدار تحذير شديد اللهجة لجميع المواطنين الفرنسيين المقيمين أو الذين يمرون عبر الكويت إلى ممارسة أقصى قدر من اليقظة مع ضرورة الابتعاد عن أي تجمع وتوخي الحذر عند السفر، والذي يجب أن يكون محدودًا.
وأوصت السفارة الفرنسية عبر رسالة تم نشرها في حسابات السفارة الالكترونية جميع الفرنسيين بالبقاء على اطلاع دائم بتطور الوضع، من خلال الرجوع إلى توصيات إرشادات السفر.
كما أكد البيان أن السفارة الفرنسية على اتصال دائم مع السلطات الكويتية التي تؤكد دعمهم في الأمور الأمنية.
وجاءت هذه الرسالة في أعقاب الهجمات على نيس وجدة ووجهت إلى جميع الجاليات الفرنسية في جميع أنحاء العالم، مع الأخذ في الاعتبار مستوى التهديد الإرهابي في فرنسا وضد المصالح الفرنسية.
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