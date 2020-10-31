انفجار وسط العاصمة العراقية بغداد

أفادت وسائل إعلام عراقية بسماع دوي انفجار في منطقة الكرادة وسط العاصمة العراقية بغداد.

وقال مصدر أمني لقناة "السومرية نيوز" إن عبوة ناسفة انفجرت ضمن مقتربات منطقة الكرادة وسط بغداد، مضيفا أن الانفجار وقع قرب محل لبيع المشروبات الكحولية، ما أدى لإصابة شخص بجروح.

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وذكر المصدر أن القوات الأمنية طوقت المكان وقامت بنقل المصاب إلى مستشفى لتلقي العلاج.

وشهد العراق صباح السبت، انفجار ضخم في أنبوب غاز بمحافظة المثنى جنوب العراق، ما أسفر عن سقوط قتلى وتدمير معسكر لميليشيات الحشد الشعبي.

وأعلنت السلطات الأمنية مقتل طفلين وإصابة 28 شخصا في انفجار أنبوب غاز في محافظة المثنى، بينهم جرحى من عناصر الحشد الشعبي.

وعملت فرق الدفاع المدني على إخماد الحريق، مع إيقاف ضخ الغاز بالأنبوب الذي ينقل الغاز من البصرة إلى جميع المحافظات الأخرى.