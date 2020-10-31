الرئيس الروسى يعفى رئيس أركان الحرس الوطنى من منصبه

ونص المرسوم الذى نشر اليوم السبت، على الموقع الحكومى للمعلومات الرسمية، على إعفاء الجنرال سيرجى تنشينتشيك، النائب الأول لمدير الحرس الوطنى ورئيس هيئة الأركان العامة لقوات الحرس من وظيفته.

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