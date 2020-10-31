وسجّلت بريطانيا ما مجموعه 1011660 إصابة بكوفيد-19، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات بـ326 حالة ليبلغ العدد الإجمالى إلى 46555، فى حصيلة هى الأعلى فى أوروبا، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".
وكان مسح أسبوعى أجراه مكتب الإحصاءات الوطنية فى بريطانيا، قد أظهر بشكل صادم يوم الجمعة، تسجيل نحو 52 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا يوميا، بزيادة تقارب الخمسين بالمائة خلال الأسبوع الأخير.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية فى بريطانيا، إن عدد الحالات "استمر فى الزيادة بشكل حاد"، بمتوسط 51900 حالة جديدة يوميا، خلال الفترة الممتدة بين 17 و23 أكتوبر الجارى، مقارنة بـ 35200 حالة بين 10 إلى 16 أكتوبر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا تتجاوز حاجز المليون إصابة بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.