بريطانيا تتجاوز حاجز المليون إصابة بكورونا

وسجّلت بريطانيا ما مجموعه 1011660 إصابة بكوفيد-19، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات بـ326 حالة ليبلغ العدد الإجمالى إلى 46555، فى حصيلة هى الأعلى فى أوروبا، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".

وكان مسح أسبوعى أجراه مكتب الإحصاءات الوطنية فى بريطانيا، قد أظهر بشكل صادم يوم الجمعة، تسجيل نحو 52 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا يوميا، بزيادة تقارب الخمسين بالمائة خلال الأسبوع الأخير.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية فى بريطانيا، إن عدد الحالات "استمر فى الزيادة بشكل حاد"، بمتوسط 51900 حالة جديدة يوميا، خلال الفترة الممتدة بين 17 و23 أكتوبر الجارى، مقارنة بـ 35200 حالة بين 10 إلى 16 أكتوبر.