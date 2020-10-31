أوباما يدعم بايدن في ميشيجان.. ويوجه انتقادا لاذعا لترامب

انضم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما إلى تجمع حاشد إلى نائبه السابق جو بايدن في ولاية ميشيجان، حيث يكثف دعمه للحملة الانتخابية للمرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية قبل أسام من الانتخابات.

وخلال حديثة، وجه أوباما انتقادات لاذعة لفترة إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب للبيت الأبيض، متهما إياه بالتركيز على تحقيق مكاسب ذاتية أكثر من اهتمامه بواجبات منصبه.

وتابع أوباما "لم يُظهر أي اهتمام للقيام بالعمل أو مساعدة لأي شخص سواء نفسه أو أصدقائه ويتعامل مع الرئاسة على أنها مجرد عرض لتلفزيون الواقع يمنحه الاهتمام الذي يتوق إليه".

وأضاف "لكن لسوء الحظ.. يتعين على بقيتنا التعايش مع هذه العواقب"، وفقا لموقع "ذا هيل".

وركز الرئيس الأمريكي السابق في خطابه على مهاجمة دونالد ترامب، قائلا إنه يتهم فقط بإرضاء غروره، منتقدا حجم الحشود في تجمعاته الانتخابية وسط تفشي جائحة كورونا.

وأردف "رامب لا يزال يشعر بالقلق من أن يكون حشد تنصيبه، أصغر مني.. لقد أزعحته حقا.. لا يزال يتحدث عن ذلك.. هذا هو مقياسه للنجاح".

في المقابل أثنى أوباما على نائبه السابق بايدن، معتبرا أنه موظفا مجتهدا ساعده في اتخاذ كثير من القرارات خلال فترة رئاسته.

وكان هذا التجمع هو الأول من بين اثنين للمرشح الديمقراطي جو بايدن في ميتشيجان، وأول ظهور مشترك لأوباما وبايدن منذ أن وفاق الرئيس الأمريكي السابق رسميا على دعم مرشح الحزب الديمقراطي.

ومن المقرر أن يظهر أوباما إلى جانب بايدن في عدد من الفعاليات المرتقبة، قبل أيام من انتخابات الرئاسة الأمريكية في 3 نوفبر.