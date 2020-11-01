فرنسا تسجل 35 ألفا و 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية في فرنسا 35.641 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأعلنت فرنسا عن 224 حالة وفاة جديدة خلال اليوم الماضي فقط، ليبلغ عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد 36788 حالة.
ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا إلى 1.364.625 حالة إصابة منذ بدء تفشي الوباء.
وسبق أن عقدت اللجنة الدولية المكلفة بتحديد منشأ فيروس كورونا المستجد أول اجتماع لها جرى عبر الفيديو مع الخبراء الصينيين، وفق ما أفاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.
وقال تيدروس أدهانوم غبريسوس للصحافة إن "منظمة الصحة العالمية تواصل العمل لتحديد أصول الفيروس تجنبا لجوائح مستقبلية".
وتأمل المنظمة الأممية أن تتمكن المهمة الدولية من زيارة الصين للتحقيق في منشأ فيروس كوفيد-19 الذي تسبب بوفاة نحو 1,2 مليون شخص حول العام منذ نهاية 2019.
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