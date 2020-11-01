بعد خطأ فادح في الخط الخلفي، تعادل برشلونة 1-1 مع مضيفه ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني، السبت، رغم لعب الفريق الكتالوني بزيادة عددية في آخر نصف ساعة.
وتأخر برشلونة بهدف في الدقيقة 31 بعد خطأ مشترك بين الحارس البرازيلي نيتو وزميله جيرارد بيكيه، حيث أخفق الأول في التعامل مع تمريرة من مسافة قصيرة من الثاني، ومرت بين قدميه ليسجل لويس ريوخا في المرمى الخالي.
وتعرض جوتا لاعب وسط ألافيس للطرد في الدقيقة 62 بسبب حصوله على الإنذار الثاني، ثم أدرك أنطوان غريزمان التعادل بعدها بقليل.
ولم يستغل برشلونة عدة فرص لانتزاع الانتصار خارج الأرض.
وحصد برشلونة، الذي خسر 1-3 أمام ريال مدريد الأسبوع الماضي، نقطتين فقط من آخر 4 مباريات في الدوري، ويقبع فريق المدرب رونالد كومان في المركز 12 برصيد 8 نقاط من 6 مباريات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برشلونة يتعادل مع ألافيس بعد "كارثة نيتو وبيكيه" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.