برشلونة يتعادل مع ألافيس بعد "كارثة نيتو وبيكيه"

بعد خطأ فادح في الخط الخلفي، تعادل برشلونة 1-1 مع مضيفه ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني، السبت، رغم لعب الفريق الكتالوني بزيادة عددية في آخر نصف ساعة.

وتأخر برشلونة بهدف في الدقيقة 31 بعد خطأ مشترك بين الحارس البرازيلي نيتو وزميله جيرارد بيكيه، حيث أخفق الأول في التعامل مع تمريرة من مسافة قصيرة من الثاني، ومرت بين قدميه ليسجل لويس ريوخا في المرمى الخالي.

وتعرض جوتا لاعب وسط ألافيس للطرد في الدقيقة 62 بسبب حصوله على الإنذار الثاني، ثم أدرك أنطوان غريزمان التعادل بعدها بقليل.

ولم يستغل برشلونة عدة فرص لانتزاع الانتصار خارج الأرض.

وحصد برشلونة، الذي خسر 1-3 أمام ريال مدريد الأسبوع الماضي، نقطتين فقط من آخر 4 مباريات في الدوري، ويقبع فريق المدرب رونالد كومان في المركز 12 برصيد 8 نقاط من 6 مباريات.