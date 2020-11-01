فرنسا تسجل 35641 إصابة و223 وفاة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية بأن عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 35641، ليصل العدد الإجمالى للإصابات إلى 1367625.

وتمثل هذه الحصيلة انخفاضا لمؤشر الإصابات المسجلة بالفيروس فى فرنسا الذى بلغ فى إحصائية 29 أكتوبر 47637 حالة، و49215 فى 30 أكتوبر، حسبما أفادت شبكة "روسيا اليوم".

كما ذكرت الإدارة العامة لشؤون الصحة أن حصيلة ضحايا الجائحة فى البلاد وصلت إلى 36788 حالة، بعد تسجيل 223 وفاة جديدة اليوم الماضى، مقابل 235 فى بيانات 29 أكتوبر و256 فى 30 أكتوبر.

وأشارت إلى أن نسبة النتائج الإيجابية من العدد العام للفحوص الخاصة برصد فيروس كورونا بلغت 20.2% مقابل 20% فى الإحصائية السابقة.