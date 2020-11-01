جنسيته عربية .. الشرطة الفرنسية تلقي القبض على مشتبه به جديد في اعتداء نيس

أعلنت السلطات الفرنسيىة توقيف شخص رابع يشتبه في وجود علاقة له بالاعتداء على كنيسة نوتردام في مدينة نيس جنوب شرقي فرنسا.

وبحسب "فرانس 24"، فإن الموقوف الرابع تونسي الجنسية يبلغ من العمر 29 عاما، وجرى اعتقاله في مدينة جراس التي تبعد 45 كيلومترا عن نيس.

وقال مصدر قضائي إن السلطات الفرنسية قامت السبت بتوقيف تونسي يبلغ 29 عاما، ما يرفع إلى عدد الموقوفين في قضية الهجوم الذي استهدف الخميس كنيسة في نيس في جنوب فرنسا إلى أربعة.

وأضافت القناة أنه ألقي القبض على الموقوف الرابع في جراس التي تبعد نحو 45 كيلومترا عن نيس، ووضع قيد التوقيف للاشتباه بتواصله مع منفّذ الهجوم التونسي إبراهيم العيساوي، وفق المصدر الذي لم يعط أي تفاصيل حول هوية الموقوف.

وكان مشتبه فيه أول يبلغ 47 عاما قد أوقف الخميس بعدما ظهر إلى جانب المهاجم في لقطات لكاميرات المراقبة عشية الهجوم.

واعتقل المشتبه فيه الثاني والبالغ 35 عاما في نيس مساء الجمعة وأوقف على ذمة التحقيق.

وأفاد مصدر قضائي فرنسي، أمس السبت، باعتقال شخص ثالث مقرب من المشتبه به الثاني، الذي أوقف بدوره على ذمة التحقيق في قضية هجوم نيس.