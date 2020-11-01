أنت لا تفهم.. أوباما يدعم بايدن ويستفز ترامب بأغرب طريقة.. فيديو

ظهر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما والمرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن في حملتهما المشتركة في ولاية ميتشيجان، اليوم، قبل الانتخابات الرئاسية الوشيكة يوم الثلاثاء.

خلال توقفه في ميشيجان، أعرب أوباما عن دعمه لبايدن، الذي شغل سابقًا منصب نائب الرئيس في إدارته.

وقال أوباما: "جو بايدن أخي.. أنا أحبه، وسيكون رئيسًا عظيمًا.. بايدن عامل الجميع بكرامة واحترام وجعلني رئيسًا أفضل".

كما شارك بايدن تعاطفه مع أوباما ، واصفا إياه بـ "الرئيس العظيم للولايات المتحدة الأمريكية".

ومضى أوباما أيضًا في مقارنة بايدن ومرشحة نائب الرئيس الديمقراطي كامالا هاريس مع ترامب ، قائلًا إنهم لن يكونوا "مرهقين" للأمريكيين مثل ترامب، ملمحًا إلى تحديثات الرئيس اليومية ومشاركة رأيه على تويتر. وقال إن ترامب "يهتم بتغذية غروره" ، بينما "يهتم جو بالحفاظ على سلامتك أنت وعائلتك".

وانتقد بايدن ترامب لقوله إن الأطباء يستفيدون اقتصاديًا من الوباء، قائلًا إنه يعتقد ذلك لأنه "لا يفعل أي شيء سوى من أجل المال".

وفي مقطع فيديو نشره أوباما بعنوان "صوب رميتك"، دعا الأمريكيين إلى التصويت لصالح جو بايدن خلال تسديده كرة سلة من مسافة بعيدة، مستغلًا مدى شعبية اللعبة في الولايات المتحدة، قائلا في استفزاز لترامب: "هذا ما أبرع فيه.. أنت لا تفهم"، بينما ظهر بايدن مشجعا أوباما قائلا: "دائما في الشباك". في إشارة إلى ثقة أوباما في نجاح بايدن في التغلب على ترامب بالانتخابات المقبلة.

من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، قرارا بشأن صناعة النفط والغاز في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يصطدم مع ما هو معروف عن خطط منافسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة يوم الثلاثاء، جو بايدن.

وقال ترامب عبر تويتر: "وقعت للتو على أمر لحماية التكسير الهيدروليكي وصناعة النفط والغاز، وهذا يعني توفير الوظائف وفواتير طاقة منخفضة، واستغلال الطاقة الأمريكية.. جو بايدن النائم سيمنع التكسير وسيدمر وظائف الطاقة الأمريكية، ليس لديه أدنى فكرة".

كان ترامب أنهى قبل وقت قليل مؤتمرا حاشد له في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، والتي تعد من الولايات التي سيكون لها أهمية كبيرة في ترجيح كفة أحد المرشحين.

وأضاف: "على مدى السنوات الأربع القادمة ، سنجعل أمريكا قوة تصنيع عظمى في العالم وننهي اعتمادنا على الصين. سننهي الفواتير الطبية المفاجئة، ونطالب بشفافية الأسعار وخفض أسعار الأدوية أكثر، وسنحمي دائمًا المرضى الذين يعانون من حالات موجودة مسبقًا!".