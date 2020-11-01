فيديو لـ"اشتباك" كهربا وفضل.. نهاية ساخنة للدوري المصري

في مشهد درامي لختام الدوري المصري الممتاز، مساء السبت، رصدت عدسات الكاميرات اشتباكا بالأيدي بين لاعب الأهلي، محمود كهربا، وعضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، محمد فضل خلال احتفالية المارد الأحمر بالتتويج بالبطولة رقم 42 في تاريخه.

وجاء الاشتباك بعد رفض كهربا طلب فضل بأخذ نجل مؤمن زكريا للوقوف بجواره خلال تسليم الدرع، وتطور الأمر إلى الاشتباك بالأيدي، وذلك في حضور رئيس الأهلي، محمود الخطيب.

وشارك مؤمن زكريا، في احتفالية تسلم الأهلي درع الدوري المصري رقم 42 في تاريخه، وذلك عقب لقاء طلائع الجيش على ستاد الأهلي (السلام سابقا)، ضمن مباريات الجولة الـ34 والأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز في نسخته الجارية، والتي حسمها الأهلي قبل نهاية الموسم بـ7 جولات بفارق النقاط عن أقرب منافسيه.

وبعد المباراة، تحدث كهربا عن كواليس اشتباكه مع فضل قائلا: "محمد فضل قام بدفعه دون سبب خلال سيره بجوار مؤمن زكريا".

وتابع: "ماعملتش حاجة والفيديو موضح مين الغلطان، وفضل دفعني وقولت له متزقنيش كده، وأنا مش بتاع مشاكل ومش بغلط في حد أكبر منى، والموضوع بالنسبة لي مقفول ومنتهى".

من جانب آخر، ذكرت وسائل إعلام مصرية تفسير آخر لما حدث بأن كهربا اخترق بروتوكول تسليم الدرع للأهلي بتواجده في مكان غير مخصص للاعبين كمساندة لمؤمن زكريا لاعب الفريق الذي تواجد في الحفل لتكريمه، ما دفع فضل لتنبيه اللاعب بعدم التواجد في هذا المكان، الأمر الذي قابله كهربا بدفعة أخرى لعضو اللجنة الخماسية.

وكشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم عن نيتهم تقديم مذكرة ضد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي لمعاقبته، وفقا لموقع "في الغول"، قائلا: "سنقدم مذكرة ضد كهربا لمعاقبته على تصرفه أثناء حفل التتويج".

وأضاف "ننتظر أيضا أن يخرج الأهلي بقرار لمعاقبة كهربا على ما فعله، كعادتهم في الحفاظ على القيم والأخلاق".