البرتغال تعيد فرض إجراءات العزل العام بسبب كورونا : ابقوا فى منازلكم

وأبلغت الحكومة البرتغالية المواطنين بضرورة البقاء فى منازلهم باستثناء الخروج للعمل أو الدراسة أو التسوق، كما أمرت الشركات بالتحول لنظام العمل عن بعد، بحسب رويترز.

وقال رئيس الوزراء أنطونيو كوستا إن الإجراءات ستغطى 121 بلدية بما فى ذلك لشبونة وبورتو. وتضم المناطق التى يشملها الإغلاق نحو 70 فى المئة من سكان البرتغال البالغ عددهم نحو عشرة ملايين نسمة.

جاء ذلك بعد يوم من بلوغ الإصابات اليومية بفيروس كورونا حول العالم رقما قياسيا. وبلغ إجمالى الإصابات بالفيروس فى البرتغال 141279 فى حين بلغت الوفيات 2507، لكن حالات الإصابة اليومية سجلت رقما قياسيا أمس الجمعة بلغ 4656 قبل أن تعود إلى 4007 اليوم السبت.