ترامب : بايدن يخطط لزيادة اللاجئين فى أمريكا بنسبة 700%

اتهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، منافسه فى انتخابات الرئاسة الديمقراطى جوزيف بايدن، بأنه يخطط لزيادة تدفق اللاجئين إلى الولايات المتحدة من البلدان المتضررة من الإرهاب بنسبة 700%.





وقال ترامب، فى كلمة أمام أنصاره فى ولاية بنسلفانيا اليوم السبت: "قمت بتعليق دخول اللاجئين من البلدان المتضررة من الإرهاب، من أجل ضمان الأمن القومي. قبل فترة وجيزة، تحدثت عبر الهاتف مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون وسألته ماذا حدث فى فرنسا".

وتابع ترامب: "هل شاهدتم هذه الهجمات الرهيبة فى الأسبوع الأخير، أكثر من هجمة واحدة".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "سنبقى على الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين بعيدا عن بلادنا، إذا حصلت على دعمكم فى الانتخابات. من جانبه يعد بايدن بزيادة عدد اللاجئين بنسبة 700%.. هذه صفقة بين بايدن وبيرنى المجنون. فى بيانهم - الوثيقة السميكة – تم ذكر أشياء مروعة. لقد اتفقوا على زيادة عدد اللاجئين بنسبة 700% من أخطر بؤر الإرهاب العنيف، بما فى ذلك من سوريا والصومال واليمن".