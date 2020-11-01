وقال ترامب، فى كلمة أمام أنصاره فى ولاية بنسلفانيا اليوم السبت: "قمت بتعليق دخول اللاجئين من البلدان المتضررة من الإرهاب، من أجل ضمان الأمن القومي. قبل فترة وجيزة، تحدثت عبر الهاتف مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون وسألته ماذا حدث فى فرنسا".
وتابع ترامب: "هل شاهدتم هذه الهجمات الرهيبة فى الأسبوع الأخير، أكثر من هجمة واحدة".
وأضاف الرئيس الأمريكي: "سنبقى على الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين بعيدا عن بلادنا، إذا حصلت على دعمكم فى الانتخابات. من جانبه يعد بايدن بزيادة عدد اللاجئين بنسبة 700%.. هذه صفقة بين بايدن وبيرنى المجنون. فى بيانهم - الوثيقة السميكة – تم ذكر أشياء مروعة. لقد اتفقوا على زيادة عدد اللاجئين بنسبة 700% من أخطر بؤر الإرهاب العنيف، بما فى ذلك من سوريا والصومال واليمن".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب : بايدن يخطط لزيادة اللاجئين فى أمريكا بنسبة 700% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.