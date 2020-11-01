الإعصار جوني يجبر السلطات الفلبينية على إجلاء مليون شخص

أجبر الإعصار "جوني" القوي، السلطات الفلبينية على إجلاء قرابة مليون شخص من منازلهم ونقلهم إلى مراكز إيواء مؤقتة بالمدارس والمباني الحكومية، وذلك للحفاظ على أرواحهم.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن الإعصار ضرب إقليم "كاتاندوانيس" فجر اليوم الأحد بالتوقيت المحلي للفلبين حيث تصاحبه رياح تصل سرعتها إلى 225 كيلومترا في الساعة.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن الإعصار هب غربا باتجاه المناطق المكتظة بالسكان بما في ذلك العاصمة مانيلا، وذلك في الوقت الذي لا تزال فيه العديد من الأقاليم تتعافى من مياه الأمطار التي غمرتها مؤخرا مع الإعصار "مولاف" الذي ضرب البلاد قبل أسبوع وخلف 22 قتيلا.

من جانبها، توقعت وكالة الأرصاد الفلبينية أنه في غضون الـ12 ساعة القادمة، ستهب رياح عنيفة وستهطل الأمطار بغزارة في عدة مناطق أبرزها "كاتاندوانيس" و"كامارينز سور" و"كامارينز نورت" و"كويزون".

بدوره، قال مدير وكالة الاستجابة للكوارث ريكاردو جالاد إنه من المتوقع أن تحدث أضرار كبيرة جراء الإعصار "جوني".

وأصدرت السلطات الفلبينية أوامر بإغلاق مطار مانيلا الرئيسي لمدة 24 ساعة من اليوم الأحد إلى غد الإثنين، فيما ألغت شركات الطيران عشرات الرحلات الدولية والمحلية وتم وضع قوات الجيش والشرطة الوطنية - إلى جانب خفر السواحل ورجال الإطفاء - في حالة تأهب قصوى.

يذكر أن "جوني" هو الإعصار الأقوى الذي يضرب الفلبين منذ إعصار "هايان" الذي ضربها في نوفمبر 2013 وأدى إلى مصرع أكثر من 6300 شخص وتشريد 4 ملايين آخرين.