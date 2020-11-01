رئيسا المجلس والبرلمان الأوروبي يدينان هجوم ليون: سنقف ضد العنف والإرهاب

أدان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل وديفيد ساسولي رئيس البرلمان الأوروبي وكذلك تركيا هجوم السبت على قس أرثوذكسي يوناني في مدينة ليون الفرنسية.

وكتب ميشيل في تغريدة عبر تويتر أنه يجب احترام حري الضمير في أوروبا، وقال:"نحن ندين هذا العمل الشنيع الجديد في ليون. كل وجداننا مع الكاهن بين الحياة والموت. في أوروبا، حرية الضمير مضمونة للجميع ويجب احترامها، والعنف غير مقبول ومدان''.

وأصدر ديفيد ساسولي بيانا مماثلا عبر موقع تويتر ، أكد فيه أن أوروبا ستقف بحزم ضد العنف والإرهاب.

وقال ساسولي "نشعر بالصدمة والحزن من هجوم وحشي آخر في ليون. كل أفكارنا مع الضحية الذي يقاتل من أجل حياته. أوروبا لن تنحني أبدًا للعنف والإرهاب. سندافع دائمًا عن حرية الضمير".

ويوم السبت ، أصاب مهاجم مسلح ببندقية صيد وبرميل مقطوع قسا من الروم الأرثوذكس في ليون ثم فر من مكان إطلاق النار.

تم إطلاق النار على القس نيكولاوس كاكافيلاكي البالغ من العمر 52 عامًا في المنطقة السابعة في ليون بالقرب من كنيسة يونانية بعد ظهر يوم السبت. وبحسب فرانس 24 ، فإن حالته خطيرة الآن في المستشفى.