مقتل 3 ضباط شرطة فى هجوم بقنبلة غربى أفغانستان

وقال المتحدث باسم إقليم هيرات إن "الحادث وقع فى قرابة الساعة السادسة صباحًا حسب التوقيت المحلى، وأصيب ضابط شرطة ومدنى من المارة، وتم نقلهما إلى مستشفى إقليمى من مكان الحادث"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية الجديدة "شينخوا".
وبحسب شهود عيان، تصاعد الدخان الكثيف فى السماء جراء الانفجار وأثار حالة من الذعر.
وأشار مسؤول بالشرطة، إلى أنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل فى وقت لاحق حيث يجرى تحقيق لمعرفة المزيد من الحقائق حول الحادث.
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